В Португалии рассказали о сильных качествах потенциального новичка «Спартака» Мангаша

Португальский журналист издания «O Jogo» София Эстевес рассказала «СЭ» о защитнике «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаше, которыи интересуется «Спартак».

«Мангаш очень хороший футболист, который может сыграть как в атаке, так и в защите. Он был одним из самых значимых игроков «Витории». Рикардо особенно хорош в дриблинге и в игре один на один. Это хорошее усиление для красно-белых», — сказала Эстевес «СЭ».

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.