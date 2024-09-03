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Сегодня, 14:41

В Португалии рассказали о сильных качествах потенциального новичка «Спартака» Мангаша

Микеле Антонов
Корреспондент
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Португальский журналист издания «O Jogo» София Эстевес рассказала «СЭ» о защитнике «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаше, которыи интересуется «Спартак».

«Мангаш очень хороший футболист, который может сыграть как в атаке, так и в защите. Он был одним из самых значимых игроков «Витории». Рикардо особенно хорош в дриблинге и в игре один на один. Это хорошее усиление для красно-белых», — сказала Эстевес «СЭ».

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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