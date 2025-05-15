В Португалии опровергли переговоры с Жозе Моуринью

Источник в Федерации футбола Португалии (FPF) опроверг переговоры о назначении Жозе Моуринью главным тренером национальной команды, информирует Record.

Сообщается, что в FPF отметили, что не ведут переговоры ни с одним тренером и подчеркнули, что контракт Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную, рассчитан до 2026 года.

Ранее в турецком HT Spor появилась информация, что Моуринью заключил предварительное соглашение с FPF и может возглавить сборную Португалии летом.

С 2024 года 62-летний специалист работает в «Фенербахче». После 33 туров команда с 78 очками занимает второе место в чемпионате Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 8 очков.