В Польше планируют возобновить чемпионат страны 29 мая

Чемпионат Польши после приостановки из-за пандемии коронавируса возобновится 29 мая, cообщается на официальном сайте лиги.

— Разрешение правительства возобновить тренировки позволит нам реализовать план, над которым мы работали последние четыре недели, — цитирует официальный сайт чемпионата Польши председателя правления польской лиги Марчина Анимучки. — Если не возникнет неожиданных осложнений, то после прохождения подготовительного периода матчи лиги возобновятся 29 мая. Помимо этого, мы получили подтверждение от УЕФА о возможности завершения сезона к 20 июля 2020 года.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил возобновить чемпионат страны по футболу к концу мая. Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире были отменены или приостановлены.