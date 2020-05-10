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В первом туре чемпионата Кореи забил уроженец России

21:14
Станислав Ильюченко. Фото "Пхохан Стилерс".
Станислав Ильюченко. Фото "Пхохан Стилерс".

В чемпионате Кореи состоялись матчи первого тура. Из соображений безопасности в связи с пандемией коронавируса игры проходили без болельщиков.

В игре «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк» (2:0) счет открыл уроженец России Станислав Ильюченко. 29-летний нападающий родился в Калмыкии, однако еще в детстве уехал в Германию, где провел всю карьеру до конца сезона-2018/19, в составе «Вестфалии», «Оснабрюка» и «Дуйсбурга».

За «Пхохан» Ильюченко выступает с июня 2019 года.

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