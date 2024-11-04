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Сегодня, 10:34

В Перу футболист погиб из-за удара молнии во время матча

Владислав Маслов
Корреспондент
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Перуанский футболист Хосе Уго де ла Крус Меса скончался после удара молнии во время матча. Об этом сообщает Relevo.

Инцидент произошел 3 ноября во время матча двух команд из города Уанкайо: «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка». Молния ударила через несколько секунд после того, как игра была приостановлена из-за начавшегося шторма, пока игроки покидали поле.

Местные СМИ сообщили, что Месу немедленно перевели в больницу, где по прибытии врачи констатировали смерть футболиста.

Помимо погибшего защитника, в тяжелом состоянии с сильными ожогами находится вратарь Хуан Чока . Состояние здоровья остальных игроков, в которых попала молния, неизвестно.

Источник: Relevo
Футбол
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