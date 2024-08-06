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Сегодня, 12:21

В ПАОКе рассказали, что Чалов хорошо адаптировался в клубе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент клуба ПАОК Кириакос Кириакос заявил, что российский нападающий Федор Чалов уже прекрасно адаптировался в греческой команде.

1 августа Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА, подписав контракт на три года.

«Мы прилетели в Швецию, Федор вместе с нами. Он уже прекрасно адаптировался в клубе», — приводит слова Кириакоса ТАСС.

6 августа ПАОК на выезде сыграет против шведского «Мальме» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чалов попал в заявку на эту игру.

Источник: ТАСС
Федор Чалов
ФК ПАОК
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