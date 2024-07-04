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Сегодня, 10:48

В ПАОКе назвали Оздоева важным игроком и личностью для команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В пресс-службе ПАОКа рассказали о важности российского полузащитника Магомеда Оздоева для команды.

«У него все хорошо, он важен для команды как игрок и как личность. Началось ли обсуждение нового контракта? Слишком рано обсуждать вопросы контракта», — приводит ответ представителя клуба ТАСС.

Оздоев выступает за ПАОК с лета прошлого года. В минувшем сезоне 31-летний россиянин провел 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну голевую передачу. Команда завоевала золотые медали чемпионата Греции.

Контракт игрока с греческим клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: ТАСС
Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
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