В ПАОК сообщили о травме Чалова

Официальный сайт ПАОКа сообщает о травме задней поверхности бедра у Федора Чалова, которую нападающий греческой команды получил в ходе матча основного этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:2).

МРТ показала, что у 26-летнего форварда ушиб задней поверхности бедра 1-й степени. Предполагается, что футболист выбыл из игры на 10-15 дней.

Лечение также проходят игроки ПАОКа Деян Ловрен и Андрия Живкович.

В нынешнем сезоне на счету Чалова 4 гола и 5 результативных передач за 32 матча в составе греческой команды во всех турнирах.