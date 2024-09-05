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Сегодня, 10:08

В Нидерландах сообщили о резко негативной реакции на переход Промеса в «Юнайтед»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нидерландский журналист Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» реакцию в стране на переход экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса в «Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

«В Нидерландах резко негативно отзываются о «Юнайтед». Именно за то, что клуб позволил осужденному преступнику играть в футбол, как будто бы ничего не было», — сказал Каптейнс «СЭ».

«Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с окончанием контракта 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провел 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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