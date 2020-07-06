В MLS выявлены пять новых случаев коронавируса

«Нэшвилл» объявил о пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов. По информации The Athletic, у одного из игроков положительный результат выявлен по итогам двух тестов, еще четверо ждут повторного тестирования.

Ранее матч «Даллас» — «Ванкувер» перенесли после того, как стало известно о восьми зараженных коронавирусом в двух командах.

С 8 по 11 августа должны пройти матчи турнира «MLS is back» («MLS вернулась»). В турнире примут участие все 26 клубов MLS. Команды разделены на шесть групп, по три в Восточной и Западной конференции. «Даллас» попал в группу B и должен встретиться с «Сиэтлом», «Ванкувером» и «Сан-Хосе».

Матчи группового турнира пойдут в зачет регулярного сезона MLS, прерванного из-за пандемии коронавируса.