В МЛС продлили запрет на групповые и общие тренировки до 1 июня

В МЛС продлили запрет на общие и групповые тренировки на клубных базах до 1 июня в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.

В заявлении на сайте говорится, что футболистам разрешено заниматься в индивидуальном порядке на тренировочных полях, которые находятся на открытом воздухе, соблюдая при этом указания местного правительства и органов здравоохранения.

Major League Soccer Extends Small Group and Team Training Moratoriumhttps://t.co/PxwV3vfOtD pic.twitter.com/k5GX77bgWj — MLS Communications (@MLS_PR) May 15, 2020

Сезон-2020 в МЛС был приостановлен после двух туров из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 457 593 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 86 912 летальных исходов, выздоровели 318 027 человек.