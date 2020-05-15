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В МЛС продлили запрет на групповые и общие тренировки до 1 июня

09:58
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В МЛС продлили запрет на общие и групповые тренировки на клубных базах до 1 июня в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.

В заявлении на сайте говорится, что футболистам разрешено заниматься в индивидуальном порядке на тренировочных полях, которые находятся на открытом воздухе, соблюдая при этом указания местного правительства и органов здравоохранения.

Сезон-2020 в МЛС был приостановлен после двух туров из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 457 593 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 86 912 летальных исходов, выздоровели 318 027 человек.

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