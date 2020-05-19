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В «Млада Болеслав» выявили коронавирус. В команде двое россиян

06:05
Алексей Татаев. Фото ФК «Млада Болеслав».
Алексей Татаев. Фото ФК «Млада Болеслав».
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В «Млада Болеслав» зафиксирован случай заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте ассоциации профессиональных клубов Чехии. Имя игрока не называется. В команде выступают россияне Алексей Татаев и Арутюн Григорян.

Ранее сообщалось, что чемпионат Чехии возобновится 23 мая отложенным матчем 23-го тура между «Теплице» и «Слованом». Встречи пройдут без зрителей.

По последним данным, в Чехии коронавирус подтвержден у 8 586 человек — 48-й показатель в мире. Выздоровели — 5 641. Зафиксировано 297 летальных исходов.

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