В «Млада Болеслав» выявили коронавирус. В команде двое россиян

В «Млада Болеслав» зафиксирован случай заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте ассоциации профессиональных клубов Чехии. Имя игрока не называется. В команде выступают россияне Алексей Татаев и Арутюн Григорян.

Ранее сообщалось, что чемпионат Чехии возобновится 23 мая отложенным матчем 23-го тура между «Теплице» и «Слованом». Встречи пройдут без зрителей.

По последним данным, в Чехии коронавирус подтвержден у 8 586 человек — 48-й показатель в мире. Выздоровели — 5 641. Зафиксировано 297 летальных исходов.