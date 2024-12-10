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Сегодня, 16:40

В Мексике уволили судью, которого перед матчем накачала наркотиками эскортница

Алина Савинова
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Мексиканский судья Росарио Гуадалупе Карденас был уволен со своей должности после инцидента с неявкой на матч в октябре, сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, 27-летний специалист был назначен резервным арбитром на игру высшей лиги Мексики между «Монтерреем» и «Тигресом» 19 октября. В день матча его отсутствие объяснили «медицинскими причинами», однако два дня спустя судейская комиссия страны начала внутреннее расследование данного инцидента. Выяснилось, что в ночь перед игрой Карденас вызвал в отель эскортницу, которая накачала его наркотиками и пыталась обокрасть. По этой причине судья пропустил встречу.

По результатам расследования принято решение о расторжении контракта с Карденасом за несоблюдение арбитражного регламента.

Источник: Daily Mail
Футбол
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