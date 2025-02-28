В Мексике похитили хавбека «Леона» Фонсеку

Полузащитник мексиканского «Леона» Николас Фонсека стал жертвой похищения, сообщает El Pais.

По информации источника, 26-летнего уругвайца похитили, когда он ехал на тренировку. Сообщается, что вооруженные преступники перехватили его автомобиль на дороге. Футболиста продержали два часа, после чего выбросили из машины в безлюдном месте в 25 км от места похищения.

Сейчас с Фонсекой все в порядке. Несмотря на происшествие, он готов принять участие в ближайшем матче команды в субботу.

Фонсека выступает за «Леон» с января этого года, когда перешел в мексиканский клуб из «Ривер Плейта». В активе футболиста 3 матча в составе сборной Уругвая.