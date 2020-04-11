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В матче чемпионата Таджикистана поддержали Испанию

11 апреля 2020, 23:59

В матче чемпионата Таджикистана между «Локомотивом» и «Душанбе 83» один из баннеров был посвящен поддержке Испании во время пандемии коронавируса. Изображение заметил популярный спортивный портал Marca, поблагодаривший таджикистанцев.

Чемпионат Таджикистана остается одним из немногих турниров, не прерванных из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 760 853 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 104 644 человека, выздоровело — 395 647. Испания стала одним из основных очагов заражения.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

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