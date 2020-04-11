В матче чемпионата Таджикистана поддержали Испанию

В матче чемпионата Таджикистана между «Локомотивом» и «Душанбе 83» один из баннеров был посвящен поддержке Испании во время пандемии коронавируса. Изображение заметил популярный спортивный портал Marca, поблагодаривший таджикистанцев.

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«Gracias Tayikist?n. Por acordaros de Espa?a durante la disputa de un partido de vuestra Liga»https://t.co/PZYyt4Hohk pic.twitter.com/uNvp3qMHB5 — MARCA (@marca) April 11, 2020

Чемпионат Таджикистана остается одним из немногих турниров, не прерванных из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 760 853 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 104 644 человека, выздоровело — 395 647. Испания стала одним из основных очагов заражения.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.