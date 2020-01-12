В матче чемпионата Мальты игрок избил судью. После игр его увели в наручниках

Матч второго дивизиона Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» не был завершен. Игрок второй команды Антуан Камиллери напал на арбитра встречи, сообщает TVM.

Футболист был недоволен тем, что судья показал ему красную карточку. Партнеры смогли оттащить его от главного арбитра, но Камиллери накинулся на ассистента и несколько раз ударил того по лицу.

После этого игрок ушел в раздевалку в сопровождении полиции. Стадион он покинул в наручниках.