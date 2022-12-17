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Сегодня, 12:57

В Австралии фанаты выбежали на поле и устроили драку с футболистами

Руслан Минаев
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Вратарь «Мельбурн Сити» Томас Гловер.

Матч чемпионата Австралии между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» был прерван из-за агрессивного поведения фанатов.

В середине первого тайма, когда «Сити» в домашнем матче вел со счетом 1:0, десятки болельщиков высыпали на поле и вступили в драку с вратарем Томасом Гловером и другими игроками хозяев. Через некоторое время в лицо голкиперу прилетело ведро с порошком. После этого судья матча увел команды в подтрибунное помещение.

«Мельбурн Сити» лидирует в чемпионате Австралии с 16 очками после 7 матчей. «Мельбурн Виктори» — на 7-й строчке с 10 очками.

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