Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:30

В «Ламии» рассказали, что довольны новичком команды Дзагоевым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал об адаптации в команде бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. По его словам, в греческом клубе довольны россиянином.

«Адаптация Алана прошла отлично. Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!» — цитирует Цикниса Sport24.

Дзагоев подписал контракт с «Ламией» 28 сентября. Срок соглашения с 33-летним полузащитником не разглашается.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

После 7 туров «Ламия» с 9 очками занимает 7-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

Источник: https://sport24.ru/football/news-583584-v-lamii-dovolny-dzagoyevym-adaptatsiya-alana-proshla-otlichno
Алан Дзагоев
Футбол
0
Читайте также
Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Пекине
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валентин Иванов возглавил департамент судейства футбольной ассоциации Катара
Новости
RSS RSS
Все новости