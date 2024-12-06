Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:29

Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Обязательно сделаем все, чтобы сыграть со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Юнайтеда» Квинси Промес.
Нападающий «Юнайтеда» Квинси Промес.
Фото Global Look Press

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном товарищеском матче против московского «Спартака».

— Если говорить с нашей стороны — конечно, есть желание сыграть с грандами российского футбола. Просто сейчас тот момент, когда календари создаются. Есть турнир в Абу-Даби, где будет задействована одна группа команд. Другие клубы определяют график. Плюс все, наверное, ждут окончания осенней части РПЛ — и после этого тренеры наверняка дадут свою программу. Наверное, в ближайшие три недели будет больше ясности.

Мы как клуб очень заинтересованы в игре со «Спартаком». Они будут как раз в Дубае. С другими командами — тоже. Будем держать кулаки, чтобы получилось. У нас же все-таки соревновательный период. Будем ограничены в возможностях, сможем играть только в будние дни.

Что касается встречи Квинси [Промеса] со старыми партнерами... Думаю, это будет для всех приятный момент, однозначно. Ждем возможности. Если она будет, обязательно сделаем все, чтобы сыграть со «Спартаком», — сказал Чебану «СЭ».

5 сентября 2024 года «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом. 32-летний нидерландец провел за клуб 3 матча и забил 3 гола.

В составе красно-белых игрок выступал с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Илья Чебану
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Песков объяснил смену губернатора Курской области
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
За полтора года армейцы не смогут купить ни одного игрока? Что происходит в ЦСКА
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Гендиректор «Юнайтед»: «Сейчас момент, когда нужно проявлять характер. Промес все делает правильно, терпит»
В дубайском «Юнайтед» оценили выступления Промеса за клуб
Глушаков: «Уверен, Промес не затерялся бы в РПЛ сейчас. Он бы снова стал легендой «Спартака»
Промес забил три гола в трех матчах за «Дубай Юнайтед»
Нидерландский журналист Каптейнс не считает, что дело Промеса затянулось
Слушание дела Промеса отложили на неопределенный срок
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гендиректор «Юнайтед»: «Сейчас момент, когда нужно проявлять характер. Промес все делает правильно, терпит»

«Арис» победил «Эносис», Кокорин забил гол

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости