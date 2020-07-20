В клубе чемпионата Узбекистана выявлена вспышка коронавируса

В узбекистанском клубе «Бухара» произошла вспышка коронавируса, сообщает Championat.Asia.

По сведениям источника, положительный тест сдали восемь футболистов клуба. Это уже четвертая команда в чемпионате Узбекистана, где были выявлены случаи коронавируса — ранее вспышки были выявлены в «Бунедкоре», «Сурхане» и «Пахтакоре».

«Бухара» после восьми матчей чемпионата Узбекистана набрала два очка и занимает 14-е место.