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В клубе чемпионата Узбекистана выявлена вспышка коронавируса

10:55
Игроки «Бухары». Фото ФК «Бухара»
Игроки «Бухары». Фото ФК «Бухара»
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В узбекистанском клубе «Бухара» произошла вспышка коронавируса, сообщает Championat.Asia.

По сведениям источника, положительный тест сдали восемь футболистов клуба. Это уже четвертая команда в чемпионате Узбекистана, где были выявлены случаи коронавируса — ранее вспышки были выявлены в «Бунедкоре», «Сурхане» и «Пахтакоре».

«Бухара» после восьми матчей чемпионата Узбекистана набрала два очка и занимает 14-е место.

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