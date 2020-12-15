В Китае введен потолок зарплат для легионеров

Китайская футбольная ассоциация утвердила потолок зарплат для легионеров, сообщает CGTN.

C сезона-2021 годовой доход иностранного футболиста в китайской суперлиге до вычета налогов должен составлять не более трех миллионов евро. Максимальная зарплата местного игрока ограничена 5 миллионами юаней (около 630 тысяч евро).

Каждый клуб суперлиги может тратить не более 600 миллионов юаней (примерно 75,5 млн евро) в год, включая 10 миллионов евро на зарплаты всех иностранных игроков команды.

С футболистами, чьи предыдущие контракты превышают лимит, клубы могут заключить дополнительные соглашения для компенсации разницы в течение трех лет, которые не будут включены в расходы.

Согласно правилам, если клуб превысит ограничение по расходам, его лишат от шести до 24 очков в чемпионате. Если ассоциация докажет факт мошенничества с контрактами, клуб будет понижен в классе, а игрок дисквалифицирован на два года.