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Сегодня, 12:37

В «Кайрате» опровергли новость об уходе Васина

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Кайрата» Арман Джаксыгулов прокомментировал «СЭ» новость о возможном уходе защитника Виктора Васина из клуба.

«Действующий контракт Виктора Васина с «Кайратом» завершился. Официальная информация о будущем игрока будет доступна на сайте клуба, об этом будет известно в конце месяца. Сейчас идут переговоры. Вся остальная информация сейчас не соответствует действительности», — сказал Джаксыгулов «СЭ».

Васин перешел в «Кайрат» из ЦСКА в феврале 2022 года. Он провел за команду 31 матч и забил 3 гола.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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ФК Кайрат
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