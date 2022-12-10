В «Кайрате» опровергли новость об уходе Васина

Пресс-атташе «Кайрата» Арман Джаксыгулов прокомментировал «СЭ» новость о возможном уходе защитника Виктора Васина из клуба.

«Действующий контракт Виктора Васина с «Кайратом» завершился. Официальная информация о будущем игрока будет доступна на сайте клуба, об этом будет известно в конце месяца. Сейчас идут переговоры. Вся остальная информация сейчас не соответствует действительности», — сказал Джаксыгулов «СЭ».

Васин перешел в «Кайрат» из ЦСКА в феврале 2022 года. Он провел за команду 31 матч и забил 3 гола.