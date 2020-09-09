В «Кайрате» объяснили, почему команду пополнил Вагнер Лав, а не Тошич

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о том, почему не состоялся переход экс-игрока ЦСКА Зорана Тошича. Сейчас за команду выступает другой бывший футболист московских армейцев Вагнер Лав.

— Вы хотели зимой Тошича сюда из Китая. Зимой вы будете выбирать между Вагнером и Тошичем?

— Мы вели переговоры. К сожалению, у нас был запрет в чемпионате Казахстана на иностранцев-футболистов старше 30 лет, не играющих в своей сборной.

— Насколько я знаю, вы пролоббировали отмену

— Мы не пролоббировали, мы объяснили: хорошо, а кого тогда брать? Сели и объяснили федерации, в чем плюсы и минусы. Сейчас если бы этот запрет присутствовал, то Вагнер бы не приехал сюда. Сейчас 30-летние ребята многие играют, и играют на высоком уровне. Поэтому отказываться от них сложно, тем более в нашей ситуации, когда нужно признать: в Казахстан не все приедут. Надо понять: приедут на завершение карьеры или за деньгами.

С Тошичем мы вели переговоры, практически обо всем договорились, но из-за этого запрета сдвинули вопрос на полгода. Он подписал контракт в Китае, поэтому вопрос закрылся.

— Зимой он будет актуальным?

— Если у него закончится контракт в Китае.

— Два футболиста такого уровня в «Кайрате» — это реально сегодня?

— Я думаю, что нам одного достаточно, — сказал Боранбаев в интервью каналу «Красава» на Youtube.

33-летний Зоран Тошич выступает за китайский клуб второй лиги «Тайчжоу Юаньда». По данным Transfermarkt, его контракт истекает 31 декабря 2021 года.