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1 марта, 13:54

В Катаре приостановлены футбольные турниры на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Игнат Заздравин
Корреспондент

Футбольная ассоциация Катара объявила о приостановке всех соревнований в стране в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение опубликовано на странице организации в соцсети Х.

Турниры остановлены на неопределенный срок. Даты их возобновления будут объявлены позднее.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, включая Тегеран. В Корпусе стражей исламской революции сообщили о проведении ответной операции. По данным агентства Mehr, ударам подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ряд стран региона закрыл воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации на Ближнем Востоке были перенесены матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе, запланированные на 2 и 3 марта.

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