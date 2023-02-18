Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:11

В «Кармиотиссе» назвали хорошим дебют Кержакова в качестве главного тренера команды

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус в комментарии для «СЭ» оценил дебют Александра Кержакова в качестве главного тренера кипрской команды.

«Кармиотисса» в матче 24-го тура чемпионата Кипра дома сыграла вничью с «Эносисом» со счетом 1:1.

«Вчера была первая игра Кержакова на посту главного тренера «Кармиотисса». Иногда дебюты служат для того, чтобы привыкнуть к новой лиге. У Александра не было времени на то, чтобы поставить команде свою игру, внедрить тактику.
Ничья в данном матче — хороший результат. Ведь наш соперник находится всего на 9 очков ниже в турнирной таблице. Мы с нетерпением смотрим вперед. Надеемся, что все наши цели будут выполнены, а наша команда станет боеспособной», — сказал Антониус «СЭ».

После этого матча «Кармиотисса» с 27 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Эносис» с 18 очками идет на строчку ниже.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер «Уфы» Канчельскис сообщил о переговорах с клубами из ОАЭ
Новости
RSS RSS
Все новости