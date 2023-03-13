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Сегодня, 12:33

В «Кармиотиссе» эмоционально отреагировали на первую победу Кержакова: «Рады, что он с нами!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Эносисом» в матче 27-го тура чемпионата Кипра — 2:1.

«Мы наблюдаем позитивную тенденцию в матчах под руководством Кержакова. Очень рады, что он с нами, возглавляет нашу команду!» — сказал Антониус «СЭ».

«Кармиотисса» прервала серию из двух поражений подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 30 очками. «Эносис» идет на 11-й строчке (21).

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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