В «Карабахе» рассказали о сроках восстановления Лунева

В пресс-службе «Карабаха» ответили на вопрос «СЭ» о сроках восстановлениях вратаря Андрея Лунева.

7 ноября 31-летний Лунев попал в число игроков, приглашенных в расположение сборной России. Однако 9-го числа вратарь «Карабаха» получил травму в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1).

«По словам врачей, по результатам МРТ Лунев сможет начать легкие тренировки через десять дней», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Лунев принял участие в 9 матчах за «Карабах», пропустил 9 мячей и 5 игр провел на ноль.