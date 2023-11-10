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Сегодня, 19:05

В «Карабахе» рассказали о сроках восстановления Лунева

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Карабаха» ответили на вопрос «СЭ» о сроках восстановлениях вратаря Андрея Лунева.

7 ноября 31-летний Лунев попал в число игроков, приглашенных в расположение сборной России. Однако 9-го числа вратарь «Карабаха» получил травму в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1).

«По словам врачей, по результатам МРТ Лунев сможет начать легкие тренировки через десять дней», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Лунев принял участие в 9 матчах за «Карабах», пропустил 9 мячей и 5 игр провел на ноль.

Андрей Лунев
ФК Карабах
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