В кабинете президента футбольного союза найдено подслушивающее устройство
В пятницу, 8 октября, в кабинете президента Польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеши было обнаружено подслушивающее устройство.
«Жучок» располагался в отопительной системе и питался от батареек. Кто его установил и следил за чиновником, выяснят соответствующие органы, которые уже подключились к расследованию. ПФС пока ограничился кратким сообщением о случившемся.
Кулеша, в августе сменивший на посту главы федерации Збигнева Бонека, заявил, что ему скрывать нечего и он спит спокойно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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