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7 февраля 2025, 12:21

В «Кабилии» рассказали, как экс-тренер «Локомотива» Циннбауэр повлиял на трансфер Игнатьева

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Кабилии» Хаким Медан рассказал «СЭ», как главный тренера «Кабилии» Йозеф Циннбауэр повлиял на трансфер нападающего Ивана Игнатьева. 6 февраля алжирский клуб объявил о подписании 26-летнего нападающего.

«Этой зимой мы искали нападающего. Йозеф Циннбауэр порекомендовал нам обратить внимание на Ивана Игнатьева. Он знает хорошие качества этого игрока, потому что работал с ним в «Локомотиве», — сказал Медан «СЭ».

В этом сезоне Игнатьев сыграл в 19 матчах за армянский клуб, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее форвард выступал за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», Крылья Советов» и «Краснодар».

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Иван Игнатьев
ФК Кабилия
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