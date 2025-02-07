В «Кабилии» рассказали, как экс-тренер «Локомотива» Циннбауэр повлиял на трансфер Игнатьева

Генеральный директор «Кабилии» Хаким Медан рассказал «СЭ», как главный тренера «Кабилии» Йозеф Циннбауэр повлиял на трансфер нападающего Ивана Игнатьева. 6 февраля алжирский клуб объявил о подписании 26-летнего нападающего.

«Этой зимой мы искали нападающего. Йозеф Циннбауэр порекомендовал нам обратить внимание на Ивана Игнатьева. Он знает хорошие качества этого игрока, потому что работал с ним в «Локомотиве», — сказал Медан «СЭ».

В этом сезоне Игнатьев сыграл в 19 матчах за армянский клуб, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее форвард выступал за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», Крылья Советов» и «Краснодар».