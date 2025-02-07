В «Кабилии» рассказали, что Игнатьев прибыл в Алжир: «Завтра презентация»

В пресс-службе «Кабилии» рассказали «СЭ», когда нападающий Иван Игнатьев приступит к тренировкам с командой.

6 февраля алжирский клуб объявил о подписании 26-летнего нападающего.

«Иван Игнатьев только прилетел в Алжир. Завтра у него будет официальная презентация», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Игнатьев сыграл в 19 матчах за армянский клуб, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее форвард выступал за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», Крылья Советов» и «Краснодар».