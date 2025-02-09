В «Кабилии» рассказали, что Игнатьев был глубоко тронут поддержкой алжирских болельщиков

В пресс-службе алжирской «Кабилии» ответили на вопрос «СЭ» о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева.

«Иван прибыл в Алжир в четверг и был официально представлен вчера на сайте клуба. Затем он присоединился к своим товарищам по команде на первой тренировке, где ему был оказан теплый прием. Он также выразил свой энтузиазм по поводу условий работы, подчеркнув качество инфраструктуры «Кабилии», которая способствует прогрессу, и был глубоко тронут сообщениями о поддержке со стороны болельщиков, которые до сих пор не перестают его подбадривать», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 февраля алжирский клуб объявил о подписании 26-летнего нападающего.