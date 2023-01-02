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Сегодня, 09:21

В Иране задержали футболистов, которые выпивали на новогодней вечеринке с женщинами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Ирана.
Фото Global Look Press

Несколько иранскик футболистов были задержаны в Тегеране в субботу, 31 декабря, сообщает RMC Sport со ссылкой на Tasnim.

Как утверждает источник, игроки находились на вечеринке в городе Демавенд. Они выпивали на вечеринке, на которой присутствовали женщины.

«Несколько футболистов, в том числе один бывший игрок одного из главных клубов Тегенара, были арестованы на вечеринке в Демавенде. Некоторые из них были в неадекватном состоянии после употребления алкоголя», — заявляет источник.

Имена арестованных и клубы, за которые они выступают, не уточняются.

Согласно иранским законам, продажа и употребление алкоголя запрещены на территории страны.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
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