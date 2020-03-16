Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

В Иране тренер умер от коронавируса

20:25
Теги:

Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери в понедельник, 16 марта, умер от коронавируса, информирует Tehran Times.

Четыре месяца назад Тахери перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, что ослабило его иммунную систему.

Иран является третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусом — болеет 14991 человек. В стране зафиксировано 853 смертельных случая от этой болезни. Больше жизней коронавирус унес только в Италии и Китае.

Ранее сообщалось о смерти 21-летнего испанского детского тренера.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир