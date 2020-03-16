В Иране тренер умер от коронавируса
20:25
Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери в понедельник, 16 марта, умер от коронавируса, информирует Tehran Times.
Четыре месяца назад Тахери перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, что ослабило его иммунную систему.
Иран является третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусом — болеет 14991 человек. В стране зафиксировано 853 смертельных случая от этой болезни. Больше жизней коронавирус унес только в Италии и Китае.
Ранее сообщалось о смерти 21-летнего испанского детского тренера.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020