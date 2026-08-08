В Хорватии напали на видеоарбитра

Хорватский видеоарбитр Тихомир Пеин подвергся нападению в Осиеке утром в пятницу, 7 августа. 43-летнего судью избили во время его традиционной пробежки неподалеку от старого стадиона Gradski vrt. Полиция получила сообщение о лежавшем на дороге пострадавшем примерно в 7 утра по местному времени. Пеину оказали медицинскую помощь и доставили в клинический больничный центр Осиека, сообщает Osijek Express.



По словам очевидцев, на Пеина напали двое мужчин в масках. Догнав его, они достали телескопические дубинки и начали наносить ему удары. После того как судья упал, его продолжили бить ногами. Нападавших спугнул водитель проезжавшего мимо автомобиля: он начал сигналить, после чего преступники скрылись.



Пеин сообщил, что серьезных повреждений не получил и не знает, с чем может быть связано нападение: «Не знаю, кто это сделал. Надеюсь, полиция найдет их».



Полиция проводит расследование, личности нападавших и мотив преступления пока не установлены. На данный момент нет подтвержденной информации о том, что нападение связано с судейской деятельностью Пеина.



В воскресенье арбитр намерен вернуться к работе. После нападения его не стали исключать из состава судейской бригады матча чемпионата Хорватии «Славен Белупо» — «Вараждин».



В обычной жизни Пеин — директор аэропорта Осиека.