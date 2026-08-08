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Судейство

8 августа, 21:58

В Хорватии напали на видеоарбитра

Александр Бобров
Шеф-редактор

Хорватский видеоарбитр Тихомир Пеин подвергся нападению в Осиеке утром в пятницу, 7 августа. 43-летнего судью избили во время его традиционной пробежки неподалеку от старого стадиона Gradski vrt. Полиция получила сообщение о лежавшем на дороге пострадавшем примерно в 7 утра по местному времени. Пеину оказали медицинскую помощь и доставили в клинический больничный центр Осиека, сообщает Osijek Express.

По словам очевидцев, на Пеина напали двое мужчин в масках. Догнав его, они достали телескопические дубинки и начали наносить ему удары. После того как судья упал, его продолжили бить ногами. Нападавших спугнул водитель проезжавшего мимо автомобиля: он начал сигналить, после чего преступники скрылись.

Пеин сообщил, что серьезных повреждений не получил и не знает, с чем может быть связано нападение: «Не знаю, кто это сделал. Надеюсь, полиция найдет их».

Полиция проводит расследование, личности нападавших и мотив преступления пока не установлены. На данный момент нет подтвержденной информации о том, что нападение связано с судейской деятельностью Пеина.

В воскресенье арбитр намерен вернуться к работе. После нападения его не стали исключать из состава судейской бригады матча чемпионата Хорватии «Славен Белупо» — «Вараждин».

В обычной жизни Пеин — директор аэропорта Осиека.

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