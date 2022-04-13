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Сегодня, 15:22

В Госдуме назвали расизмом отказ МЛС работать со спортсменами и специалистами из России и Белоруссии

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал негласное правило клубов МЛС по отказу от работы с российскими и белорусскими игроками и специалистами.

«Это национализм, который введен в ранг расизма! Такое должно преследоваться по всему миру. В Америке пытаются сортировать людей по национальному признаку. Такие вещи недопустимы в современном мире. Спорт становится главным инструментом в достижении непонятных целей. Весь этот запрет — это популистская история. Они просто пытаются привлечь к себе внимание, чтобы быть в тренде. Российские ребята туда особо не рвутся. Посмотрите на НХЛ. Там подобных заявлений не услышишь», — сказал Свищев «СЭ».

Как стало известно «СЭ», негласное правило клубов МЛС связано с политической ситуацией в мире.

Дмитрий Свищев
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