В Госдуме назвали расизмом отказ МЛС работать со спортсменами и специалистами из России и Белоруссии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал негласное правило клубов МЛС по отказу от работы с российскими и белорусскими игроками и специалистами.

«Это национализм, который введен в ранг расизма! Такое должно преследоваться по всему миру. В Америке пытаются сортировать людей по национальному признаку. Такие вещи недопустимы в современном мире. Спорт становится главным инструментом в достижении непонятных целей. Весь этот запрет — это популистская история. Они просто пытаются привлечь к себе внимание, чтобы быть в тренде. Российские ребята туда особо не рвутся. Посмотрите на НХЛ. Там подобных заявлений не услышишь», — сказал Свищев «СЭ».

Как стало известно «СЭ», негласное правило клубов МЛС связано с политической ситуацией в мире.