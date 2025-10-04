В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА не отстранять Израиль от соревнований под эгидой организации.

«Израиль — это другое для них», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация «не может решать геополитические вопросы». Таким образом, израильская сборная продолжит участвовать в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Российские команды не участвуют в официальных турнирах ФИФА с февраля 2022 года.