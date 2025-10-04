Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:00

В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА не отстранять Израиль от соревнований под эгидой организации.

«Израиль — это другое для них», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация «не может решать геополитические вопросы». Таким образом, израильская сборная продолжит участвовать в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Российские команды не участвуют в официальных турнирах ФИФА с февраля 2022 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Израиля по футболу
Николай Валуев
Читайте также
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Глава IWF Джалуд надеется увидеть российскую штангистку Новицкую на Олимпиаде-2028
«Не давать его ни одной стране». В Европейской федерации тяжелой атлетики призвали МОК отменить нейтральный статус россиян и белорусов
Прыгун с трамплина Климов: «Если нас допустят, то большинство стран нормально отреагирует»
Прыгун с трамплина Климов: «Пока мы здесь отстранены, там произошла куча нововведений»
Прыгун с трамплина Климов: «Когда стали ездить только по российским соревнованиям, немного заскучал»
«Сложно перепрыгивать себя, не видя перспектив». Летающие лыжники тоже надеются на допуск к Олимпиаде
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Гендир «Балтики» Измайлов — о трех игроках в сборной: «Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх»
Умяров и Бевеев — впервые в сборной. Карпин объяснил выбор новичков
Ларин рад вызову Умярова в сборную России: «Своей игрой он доказал, что достоин этого»
Кафанов: «Если понадобится замена вратаря, при первой возможности Бориско получит вызов в сборную России»
Карпин — об отсутствии Мостового в составе сборной России: «Ориентировались на текущее состояние игрока»
Карпин: «Бевеев хорошо проявляет себя в играх за «Балтику», его вызов — логичное следствие»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ассоциация футбола Узбекистана подтвердила переговоры с Каннаваро

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости