В Голландии испробуют новые футбольные правила

В Голландии хотят опробовать новые футбольные правила. Об этом сообщил директор Королевского футбольного союза Хейс де Йонг.

Так, одно из них касается ввода мяча из аута — вместо вбрасывания руками его можно разыграть ногой с газона.

Другое правило касается штрафного удара — мяч можно будет разыграть с самим собой и начать наступать на ворота.

Третье правило предполагает веременное удаление игрока за желтую карточку.

Кроме того, отменят лимит на замены, а также изменят игровое время, чтобы уменьшить количество минут, когда мяч находится вне игры.

Все эти правила сначала опробуют в молодежных лигах.

— Это не означает, что эти эксперименты приведут к изменениям правил. Однако мы считает, что необходимо думать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят саму игру. Потому что это не революция, а эволюция футбола, — цитирует де Йонга AD.