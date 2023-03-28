В «Ганновере» рассказали про условия тренировок футболиста Ондуа

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, в настоящее время тренируется в системе клуба с командой до 23 лет.

«Гаэль Ондуа в настоящее время является частью команды до 23 лет, в которой он проходит профессиональную подготовку у лицензированного футбольного тренера», — приводит слова пресс-служба клуба ТАСС.

На вопрос о том, будет ли расторгнуто соглашение с 27-летним игроком, в пресс-службе отметили, что принципиально не комментируют вопросы с контрактами.

6 марта Ондуа сообщил, что «Ганновер» больше на него не рассчитывает. 7 марта в пресс-службе клуба заявили, что игрок получает мало игрового времени по спортивным причинам.

Ранее в «Оренбурге» допустили, что могут подписать Ондуа летом. Камерунец, с российским паспортом, является воспитанником «Локомотива».

В сезоне-2022/23 он принял участие в двух матчах «Ганновера».