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Сегодня, 14:30

В Футбольной ассоциации Бельгии рассказали, какие задачи стоят перед Тедеско на посту главного тренера сборной

Артем Бухаев
Корреспондент
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Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Франк Веркаутерен рассказал «СЭ» о задачах нового главного тренера сборной Доменико Тедеско.

«Главная задача Тедеско? Побеждать! Прежде всего, стоит задача отобраться на чемпионат Европы. Команда должна быть настолько хорошей, насколько это возможно, учитывая амбиции сборной Бельгии в последние годы. Во-вторых, необходимо позаботиться о переменах в составе. Некоторые игроки взрослеют, нужно быть готовым к инновациям. Показать новую сборную Бельгии — это часть работы главного тренера», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Доменико Тедеско. Тедеско в Бельгии — огромный риск. Почему у него не получилось в «Лейпциге» и что ждет в сборной

Франк Веркаутерен
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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