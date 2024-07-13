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Сегодня, 14:32

В Финляндии сгорел стадион команды высшей лиги «Гнистан»

Виктория Кравченко
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На стадионе клуба «Гнистан» сегодня, 13 июля, произошел пожар, сообщила пресс-служба команды. Инфраструктуре клуба был причинен существенный ущерб. Причина пожара — неизвестна. Власти расследуют инцидент.

В результате пожара никто не пострадал.

Стадион «Мустапекка Арена» была построена в 1934 году.

Матч чемпионата Финляндии «Гнистана» против «Мариехамна» отменен.

«Гнистан» в 2023 году впервые вышел в высшую лигу чемпионата Финляндии и после 15 туров занимает девятое место в турнирной таблице.

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