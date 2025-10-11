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11 октября 2025, 13:59

В Финляндии полиция арестовала футболиста сразу после матча, где он забил семь голов

Ана Горшкова
Корреспондент

Бразильский футболист клуба «Финнкурд» Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по обвинению в организации договорных матчей в Финляндии, сообщает Globo.

По данным источника, его и еще двух других бразильских игроков задержали после матча пятого дивизиона чемпионата Финляндии «Финнкурд» — «Эспа/Ренат» (8:1), в котором Геррейро забил семь мячей. Полиция вышла на поле сразу после игры.

Сообщается, что двух футболистов после проверки их мобильных телефонов освободили, а Геррейро остался под стражей.

34-летний Геррейро несколько недель назад был назначен главным тренером клуба.

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