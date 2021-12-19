В «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов возглавит команду

Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» Мате Чаба после матча чемпионата Венгрии с «Гонведом» (1:0) ответил на вопрос о том, кто возглавит команду.

«Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет», — приводит слова тренера M4 Sport.

На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове Чаба ответил: «Думаю, да».

Ранее Черчесов сообщил, что ведет переговоры с несколькими клубами и примет решение на следующей неделе.