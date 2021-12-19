В «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов возглавит команду
Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» Мате Чаба после матча чемпионата Венгрии с «Гонведом» (1:0) ответил на вопрос о том, кто возглавит команду.
«Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет», — приводит слова тренера M4 Sport.
На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове Чаба ответил: «Думаю, да».
Ранее Черчесов сообщил, что ведет переговоры с несколькими клубами и примет решение на следующей неделе.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://m4sport.hu/magyar-foci/cikk/2021/12/18/a-ferencvaros-masodedzoje-megerositette-hogy-csercseszov-lesz-az-uj-trener
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