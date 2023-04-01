В Федерации футбола ОАЭ отреагировали на слухи о назначении Талалаева тренером сборной

Пресс-служба Федерации футбола ОАЭ прокомментировала информацию о возможном назначении россиянина Андрея Талалаева главным тренером местной сборной.

«Мы ничего не знаем об интересе национальной сборной ОАЭ к тренеру Андрею Талалаеву», — приводит Sport24 слова представителей пресс-службы Федерации футбола ОАЭ.

22 марта «Торпедо» объявило о расторжении контракта с Талалаевым. 50-летний специалист возглавлял московский клуб с 2022 года.