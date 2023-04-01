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Сегодня, 14:22

В Федерации футбола ОАЭ отреагировали на слухи о назначении Талалаева тренером сборной

Алина Савинова
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Пресс-служба Федерации футбола ОАЭ прокомментировала информацию о возможном назначении россиянина Андрея Талалаева главным тренером местной сборной.

«Мы ничего не знаем об интересе национальной сборной ОАЭ к тренеру Андрею Талалаеву», — приводит Sport24 слова представителей пресс-службы Федерации футбола ОАЭ.

22 марта «Торпедо» объявило о расторжении контракта с Талалаевым. 50-летний специалист возглавлял московский клуб с 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-01-v-federatsii-futbola-oae-otreagirovali-na-slukhi-o-naznachenii-andreya-talalayeva-trenerom-sbornoy
Андрей Талалаев
Футбол
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