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В Европе только Белоруссия и Турция не прервали чемпионат

18:36
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На данный момент среди европейских чемпионатов из-за пандемии коронавируса не прерваны только белорусский и турецкий. Также пока официально не объявлено о приостановке чемпионата Украины, однако, как сообщают украинские СМИ, это объявление должно последовать сегодня.

Ранее Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АББФ) объявила, что чемпионат Белоруссии будет проходить согласно установленному календарю и без ограничений. Это решение может быть пересмотрено в связи с изменением ситуации с коронавирусом в стране. Старт турнира намечен на 19 марта.

Продолжается также и чемпионат Турции. Так, сегодня состоится матч 21-го тура «Гезтепе» — «Ризеспор». При этом матчи проходят без зрителей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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