В дубайском «Юнайтед» оценили выступления Промеса за клуб

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в комментарии «СЭ» оценил результативность нападающего Квинси Промеса в матчах за клуб.

«Потихоньку набирает форму. У нас был ряд хороших игр, потом два неудачных матча... Последний выиграли. Сейчас две важных встречи перед паузой. Надеемся, Квинси принесет пользу и победим. Понятно, что все видят большое качество в нем. Нужно подождать, чтобы было еще больше голов», — сказал Чебану «СЭ».

5 сентября 2024 года «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

32-летний нидерландец провел за «Юнайтед» 3 матча и забил 3 гола.