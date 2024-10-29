Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:50

Гендиректор «Дубай Юнайтед» о проблемах с заявкой Промеса: «Такая ситуация произошла первый раз в мире на уровне ФИФА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану ответил на вопрос о проблемах с заявкой бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«С чем это было связано, никто до сих пор не знает. Ни на одно письмо не было официального ответа, причем, и со стороны ФИФА в том числе. В конце, когда мы применили все возможные юридические ходы, пришло предложение от федерации о том, что в последний день трансферного окна игрок будет заявлен. Мы этому очень рады, думаю, нет смысла обсуждать что-то глубже, потому что фактов никаких нет, а догадками мы не занимаемся. Но такая ситуация происходит в первый раз в мире на уровне ФИФА, ни в одной стране такого не было. Если бы вдруг Промеса не заявили, мы были бы на дороге к суду. Но слава богу, что заявили, так что сейчас об этом уже не думаем. Наша задача — заниматься футболом, впереди много сложностей», — цитирует Чебану «РБ Спорт».

Промес в субботу, 26 октября дебютировал за дубайскую команду в матче против «Хатты» в 4-м туре второго дивизиона чемпионата ОАЭ. Нидерландец забил победный гол своей команды.

Источник: «РБ Спорт»
Квинси Промес
Футбол
Читайте также
Захарова рассказала о канадцах и поляках среди пытавшихся вторгнуться в Брянскую область
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Безногий автогонщик Билли Монгер установил рекорд в триатлоне
Санду заявила о перестановках в правительстве после президентских выборов в Молдавии
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
В США спрогнозировали победу РФ в случае отказа стран НАТО от помощи Киеву
Популярное видео
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-тренер «Торпедо» Клотет заявил, что Родри заслуженно получил «Золотой мяч»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости