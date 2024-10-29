Гендиректор «Дубай Юнайтед» о проблемах с заявкой Промеса: «Такая ситуация произошла первый раз в мире на уровне ФИФА»

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану ответил на вопрос о проблемах с заявкой бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«С чем это было связано, никто до сих пор не знает. Ни на одно письмо не было официального ответа, причем, и со стороны ФИФА в том числе. В конце, когда мы применили все возможные юридические ходы, пришло предложение от федерации о том, что в последний день трансферного окна игрок будет заявлен. Мы этому очень рады, думаю, нет смысла обсуждать что-то глубже, потому что фактов никаких нет, а догадками мы не занимаемся. Но такая ситуация происходит в первый раз в мире на уровне ФИФА, ни в одной стране такого не было. Если бы вдруг Промеса не заявили, мы были бы на дороге к суду. Но слава богу, что заявили, так что сейчас об этом уже не думаем. Наша задача — заниматься футболом, впереди много сложностей», — цитирует Чебану «РБ Спорт».

Промес в субботу, 26 октября дебютировал за дубайскую команду в матче против «Хатты» в 4-м туре второго дивизиона чемпионата ОАЭ. Нидерландец забил победный гол своей команды.