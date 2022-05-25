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Сегодня, 14:00

В «Црвене Звезде» заявили, что больше не интересуются Дзюбой

Виктория Кравченко
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Артем Дзюба.
Фото Global Look Press

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сказал, что клуб не планирует приобретить экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий», — заявил генеральный директор клуба «РБ Спорту».

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истечет в конце июня 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом.

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 71 результативную передачу. Вместе с петербургским клубом он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-direktor-tsrvevny-zvezdy-my-bol-she-ne-interesuemsya-dzyuboj/
Артем Дзюба
ФК Зенит
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