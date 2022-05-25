В «Црвене Звезде» заявили, что больше не интересуются Дзюбой

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сказал, что клуб не планирует приобретить экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий», — заявил генеральный директор клуба «РБ Спорту».

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истечет в конце июня 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом.

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 71 результативную передачу. Вместе с петербургским клубом он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.