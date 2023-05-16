В «Црвена Звезде» подтвердили намерение Пруцева получить сербское гражданство

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном получении полузащитником команды Егором Пруцевым сербского гражданства.

«Да, это так, Пруцев хочет получить сербское гражданство», — сказал Терзич «СЭ».

Контракт 20-летнего Пруцева с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за сербскую команду и отдал одну результативную передачу.