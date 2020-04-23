В чемпионате Никарагуа стартовал плей-офф. Скоро мир получит нового чемпиона

В чемпионате Никарагуа стартовал плей-офф клаусуры. По его итогам определится чемпион турнира.

В первом четвертьфинале «Дирианген» победил «Хувентус» (1:0), во втором — «Ферретти» разгромил «Халапу» (5:1).

В полуфиналах «Ферретти» сыграет с победителем регулярного чемпионата «Манагуа», а «Дирианген» сразится с «Реал Эстели», занявшим второе место по результатам кругового турнира.

Чемпионат Никарагуа — один из немногих турниров мира, не прерванный из-за пандемии коронавируса.