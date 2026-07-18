В чемпионате Мексики впервые удалили игрока за закрывание рта рукой

В первом туре Апертуры чемпионата Мексики между «Тигрес УАНЛ» и «Тихуаной» впервые было применено правило удаления игрока за закрывание рта рукой во время споров с соперников.

«Тигрес» остался в меньшинстве в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу соперника. Уругвайский нападающий Родриго Агирре, игравший на чемпионате мира-2026, получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время конфликта с Алехандро Гомесом.

Матч закончился победой «Тихуаны» со счетом 3:1.

Впервые это новое правило было применено на ЧМ-2026 в конце первого тайма матча ЧМ-2026 между сборными Парагвая и Турции, когда парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку.